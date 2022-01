Loena Hendrickx, die net naast medaille grijpt op EK kunstschaatsen, ondergaat nog MRI-scan voor de Spelen: “Rug is momenteel niet super”

Meer sportLoena Hendrickx zal voor vertrek naar de Olympische Winterspelen in Peking nog een MRI-scan laten uitvoeren om haar rug te checken. “Mijn rug is momenteel niet super”, bekende Hendrickx zondag aan Belga.

“Ik heb al een afspraak voor een MRI. Ik wil er zeker van zijn dat er geen schade is. Dan weet ik dat het niet erg is om pijn te voelen en kan ik volop trainen. Want die training heb ik nodig voor de Spelen.”

Hendrickx eindigde zaterdag in Tallinn als vierde tijdens de Europese kampioenschappen kunstschaatsen. Ze zegt bijna altijd pijn in de rug te voelen. “Als ik lang niet sport, gaat het wel beter. Af en toe na een nachtrust is het ook goed. Vanaf het moment dat ik dan actief ben en het lichaam veel roteert, is die pijn aanwezig. Die MRI moet uitsluitsel geven over wat ik wel en wat ik niet kan doen.”

De dag na het toernooi blijkt de teleurstelling over die vierde plaats niet groot meer. “Met een foutloze kür of de kür van mijn leven was ik ook vierde geworden. Ik heb een paar fouten gemaakt. Die kwamen doordat ik er met mijn hoofd niet bij was. De focus was er niet. Ik voelde me heel gek en had de hele dag stress. Ik weet dat die stress nodig is om te presteren. Maar toen ik het ijs opstapte was die stress veel minder.”

Op 2 februari reist Hendrickx met broer en coach Jorik naar Peking, waar twee dagen later de Winterspelen worden geopend. Hoewel het kunstschaatsen pas in de tweede week is en ze voor het korte programma op dinsdag 15 februari het ijs op moet, wil ze graag de opening meemaken om in de olympische sfeer te komen. En dan zou ze daarbij graag als de Belgische vlaggendrager fungeren. “Als ze denken dat ik dat verdien, dan is dat een grote eer. Dat zou ik zeker heel leuk vinden.”

