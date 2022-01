Loena Hendrickx begint vandaag in Estland aan EK kunstschaatsen: “Zo dicht mogelijk bij podium komen”

Meer sportVoor de EK’s van 2019 en 2020 moest ze afzeggen door blessures. De editie van 2021 werd door de coronapandemie afgelast, maar vandaag is Loena Hendrickx weer op de afspraak. In Tallinn wil de 22-jarige kunstschaatster zo dicht mogelijk in de buurt van het podium finishen.

Op papier zijn de medailles voor Loena Hendrickx buiten bereik. Dat ligt niet zozeer aan de Kempense zelf – Hendrickx is wereldklasse, niet voor niets werd ze vorig jaar vijfde op het WK – maar aan de uitzonderlijke generatie van Russische schaatsters. Tieners nog maar. Anna Shcherbakova (17) is titelverdediger in Tallinn, Alexandra Trusova (17) is vicewereldkampioene, terwijl Kamila Valieva (15) wereldrecordhoudster én Russisch kampioene is. Ze zijn wat Simone Biles voor het turnen is: zo buitenaards in hun sprongen dat zelfs (kleine) foutjes hen niet van de medailles houden.

Volledig scherm Loena Hendrickx. © PhotoNews

“Tegen de drie Russinnen is niemand opgewassen, zij vullen normaal het podium op het EK, de Winterspelen en het WK”, meent Jorik Hendrickx, die voor het eerst als head coach van zijn zus op het EK staat. “Het heeft geen zin om je daarin op te jagen, dat is nu eenmaal de realiteit. De opdracht voor Loena bestaat erin om zo dicht mogelijk in de buurt van dat podium te komen. Haar beste prestatie op een EK was vijfde in 2018: als ze dat kan evenaren of verbeteren, mag ze tevreden zijn.”

Rugpijn

Helemaal zorgeloos was de voorbereiding op dit EK niet. Sinds de Rostelecom Cup in Sochi eind november sukkelt Loena Hendrickx met rugpijn – al langer een teer punt. “De MRI wees uit dat het niet om een stressfractuur gaat, maar ze zit wel met een overbelasting aan de rug”, aldus haar broer. “Als je traint, zit je altijd in de rode zone, maar we deden het voorzichtig aan. We deden niet te veel pirouettes, maar ik ga ervan uit dat Loena hier haar sprongen en küren gewoon kan schaatsen.”

Volledig scherm Loena Hendrickx. © PhotoNews

Voor Hendrickx is het EK een laatste test richting Peking 2022. Op 15 februari is de olympische korte kür gepland, twee dagen later de vrije. Tot dan zal het voor Hendrickx erop aan komen om blessurevrij te blijven en niet besmet te raken. “Wij zijn heel voorzichtig met sociale contacten, maar als je weet hoe hard het virus zich nu aan het verspreiden is... Het gevaar om besmet te raken, loert toch altijd om de hoek en dat is best wel beangstigend. Stel dat Loena positief zou testen, dan verplicht de Internationale Schaatsunie (ISU) haar om twee weken in quarantaine te gaan. Als je dát overkomt op een maand van de Spelen...”

Geen onterechte angst overigens, want gisteren testten zes schaatsers positief in Tallinn. Zij werden meteen in isolatie geplaatst.

Volledig scherm © PhotoNews

Volledig scherm Loena Hendrickx. © PhotoNews