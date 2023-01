Loena Hendrickx baalt enorm na twee schuivers in vrije kür en zilver op EK: “Heb hier geen verklaring voor”

EK kunstschaatsenDe droom is niet uitgekomen. Loena Hendrickx heeft op het EK kunstschaatsen in het Finse Espoo zilver gepakt. Ook in haar vrije kür bleef Hendrickx niet foutloos, ze kwam twee keer ten val. Zo slaagde Hendrickx er niet in om nog van de tweede naar de eerste plaats te springen. “Enorm balen, want mijn trainingen verliepen foutloos.” De 16-jarige Nina Pinzarrone werd knap vijfde.