LIVESTREAM. Cage Warriors opnieuw aan zet: kijk hier als HLN-abonnee exclusief naar het 151-event

WK KUNSTSCHAATSEN Niet foutloos, wel nog in de running voor de medailles: Loena Hendrickx vijfde na korte kür op WK kunst­schaat­sen, Nina Pinzarrone debuteert met 14de plek

Foutloos was het niet maar op het WK kunstschaatsen in Japan reed Loena Hendrickx vandaag wel een betere korte kür dan twee maanden terug op het EK. De 23-jarige vice-Europese kampioene staat voorlopig vijfde in de stand maar het podium is zeker niet buiten bereik. Nina Pinzarrone debuteerde fraai maar evenmin foutloos op haar eerste WK: zij werd 14de. Vrijdag wacht de vrije kür.