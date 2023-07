LIVESTREAM. CAGE WARRIORS 156: Kan UFC veteraan Darren Stewart stunten tegen ex-kampioen? - Nederlander Ghassan Abdenabi verliest bij debuut

MVP Emma Meesseman zet de kroon op het werk: “Dit is historisch, eenmalig in ons leven”

Veel vreugdetranen bij de Belgian Cats na de gouden triomf op het EK basketbal: de ontlading was begrijpelijk groot na een thriller met een happy end tegen Spanje. “Het moment was er om te dromen”, zei sterspeelster Emma Meesseman: “Maar of ik dit durfde dromen? No way. Maar het is gebeurd.”