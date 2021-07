LIVE WORLD MATCHPLAY. Sterke Ratajski stoot door na overtuigende winst tegen Humphries, Welsh topduel tussen Price en Clayton in aantocht

Meer sport McGregor claimt dat hij voor beenbreuk al gebles­seerd was: “Vraag het ze, ze wisten het!”

16 juli Conor McGregor zegt dat hij al geblesseerd was voordat hij zaterdag een gebroken scheenbeen opliep in zijn gevecht met Dustin Poirier op UFC 264. Volgens de 33-jarige Ier had hij ‘meerdere stressfracturen’ boven zijn enkel toen hij werd verslagen door de Amerikaan Poirier in Las Vegas.