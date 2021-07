LIVE World Matchplay. Smith plaatst zich voor de volgende ronde ten koste van Cross, Wade en Humphries staan klaar

Zwemmen Roos Vanotter­dijk verovert brons op EK zwemmen voor junioren

10 juli Roos Vanotterdijk heeft op het EK zwemmen voor junioren in de Italiaanse hoofdstad Rome brons veroverd op de 50 meter vlinderslag. De zestienjarige Vanotterdijk tikte in de finale in 26.55, acht honderdsten boven haar persoonlijk record. Het goud was voor de Russische Daria Klepikova. Zij pakte de titel in 26.14 voor de Bosnische Lana Pudard, tweede op vijftien honderdsten (26.29).