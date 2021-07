LIVE World Matchplay. Ratajski kent geen problemen met Dolan, Durrant en Rydz zijn de volgende die het podium betreden

Olympische Spelen Belgische springpaar­den gaan zaterdag in quarantai­ne voor olympische vlucht naar Tokio: “Als het nu niet lukt, wanneer dan wel?”

13 juli Vraag: aan wie denkt u als het over Belgische medailles in Tokio gaat? Ongetwijfeld aan Nafi Thiam en Nina Derwael. Of aan de Red Lions. En Matthias Casse. Voeg daar maar de namen van drie Belgische ruiters en hun drie springpaarden aan toe: “Het zou een teleurstelling zijn om de Spelen zonder medaille te verlaten.”