LIVE WORLD MATCHPLAY. Noppert schakelt Van Duijvenbode uit, wordt Price nieuwe nummer één?

"Nooit voelde ik meer schaamte dan nu": gedrogeer­de medaille­win­na­res komt met ontluiste­rend verhaal na WK zwemmen

Van de hemel naar de hel, ging Mary-Sophie Harvey tijdens het WK zwemmen in Boedapest. De 22-jarige Canadese zwom met haar landgenotes naar de bronzen medaille in de 4x200, maar toen ze die prestatie ging vieren, ging het licht bij haar uit. Ze werd gedrogeerd en kan zich amper nog iets herinneren van het avondje uit. Ze bleef achter met blauwe plekken over heel haar lichaam en met een gevoel van schaamte dat ze nooit eerder voelde. En waar ze naar eigen zeggen wellicht nooit meer van afgeraakt.

