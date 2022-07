LIVE WORLD MATCHPLAY. Heel wat interessante affiches, welke darters stoten door naar 2de ronde?

Darts Darts en verf gaan niet helemaal samen: verfballon ontploft in gezicht van Kim Huybrechts

Het is eens wat anders. Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker kregen de opdracht om met verfballonnen en enkele dartpijltjes een kunstwerk te maken. Voor Huybrechts liep dat niet helemaal volgens plan, tot groot jolijt van ‘Dancing Dimi’. De heren moesten ook 15 keer rond hun as draaien om dan in de bullseye te gooien. Kijk hierboven naar de grappige beelden.

16 juli