LIVE WORLD MATCHPLAY. Gooit Dimitri Van den Bergh zich voorbij boeman van Clayton naar kwartfinale?

DartsDag vier op de World Matchplay in Blackpool met Dimitri Van den Bergh (PDC 9). Onze 28-jarige landgenoot speelt in zijn tweede ronde tegen Rowby-John Rodriguez (PDC 73). De Oostenrijker schakelde in de openingsronde verrassend Jonny Clayton uit. Stoot ‘Dancing Dimi’ door? Volg zijn wedstrijd en nog drie andere vanaf 20u in onderstaande liveblog.