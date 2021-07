LIVE WORLD MATCHPLAY. Dimitri Van den Bergh speelt tegen Ratajski om plek in finale, staat hij morgen tussen drie levende legendes?

Meer sport Canadese NHL-spe­ler (19) krijgt veel steun uit ijshockey­we­reld na co­ming-out: “Zorgen dat hockey echt voor iedereen is’’

20 juli Hoewel het, zeker voor mannelijke sporters, vaak nog een groot taboe is om open te zijn over hun seksuele geaardheid, heeft de professionele ijshockeywereld nu ook zijn eerste homoseksuele rolmodel. De coming-out van de 19-jarige Canadees Luke Prokop kreeg maandag veel positieve bijval in de ijshockeywereld.