LIVE WORLD MATCHPLAY. ‘Dancing Dimi’ en Chisnall maken er een spannende partij van

Meer sport Ingezakt op de vloer, toch blijft McGregor z'n arrogante zelve: “Je vrouw stuurt me berichtjes”, Ier krijgt middenvin­ger van mevrouw Poirier

11 juli Conor McGregor was ziedend na zijn verloren kamp tegen Dustin Poirier. ‘t Is de tweede nederlaag op rij voor de Ier, dat overkwam hem nog nooit. McGregor zou McGregor niet zijn zonder een fikse scheldpartij richting de tegenstand. Of ja, de vrouw van de tegenstand in dit geval.