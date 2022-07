LIVE WORLD MATCHPLAY. Cross en De Sousa stoten door, volgt Huybrechts het goede voorbeeld van Van den Bergh?

Hockey Bondscoach Raoul Ehren met Red Panthers tegen Oranje op het WK hockey: “Laten zien hoe sterker, fitter en slimmer we zijn geworden”

Onze nationale hockeyvrouwen lieten op het WK in Spanje en Nederland al knap aanvallend hockey zien. In een uitverkocht Wagener Stadion in Amstelveen staan ze om 19.30 uur in kwartfinale tegenover torenhoog favoriet Nederland. “Nederland vindt het niet prettig om nu reeds op België te botsen”, zegt een relaxte bondscoach Raoul Ehren.

