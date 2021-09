LIVE World Cup of Darts. Nederland kijkt Denemarken in de ogen, Belgian Arrows morgen aan zet

Olympische Spelen Briels pakte in Tokio goud met Red Lions: “Hoop dat we premie volledig krijgen”

7 september Thomas Briels, die met de Red Lions olympisch goud pakte in Tokio, heeft bij VTM NIEUWS gereageerd op het nieuws dat onze medaillewinnaars mogelijk een deel van hun premie moeten afstaan aan de fiscus. “Het zou raar zijn, want we hebben België toch veel gegeven tijdens de Spelen.”