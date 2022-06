LIVE WORLD CUP OF DARTS. Huybrechts en Van den Bergh spelen rond 22u30 hun eerste ronde tegen Japan

Motorsport Drie doden in vijf dagen en blunder van organisa­tie er bovenop: ‘Isle of Man TT’ opnieuw zwaar onder vuur

De wereldbefaamde racewedstrijd ‘Isle of Man TT’ blijkt nog maar eens de dodelijkste wegrace op aarde te zijn. Drie overlijdens na de eerste vijf dagen. De Noord-Ier Davy Morgan (52), onder andere bekend omwille van de roze helm waarmee hij steevast racete, is het laatste slachtoffer nadat eerder al de Welshman Mark Purslow (29) en de Franse zijspancoureur César Chanal het leven lieten. De teamgenoot van die laatste, bakkenist Olivier Lavorel (35), ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Als bij overmaat van ramp communiceerde de organisatie eerst dat het Lavorel was die overleed.

