LIVE WORLD CUP OF DARTS. Daar zijn Huybrechts en Van den Bergh! Stoten onze Belgian Arrows door naar tweede ronde?

Red Panthers in laatste rechte lijn richting WK hockey: bondscoach Raoul Ehren maakt selectie bekend

Deze middag maakte bondscoach Raoul Ehren in het Centre of Excellence in Antwerpen zijn selectie bekend voor het WK, dat op 1 juli start in Spanje en Nederland. Grote verrassingen zijn er niet in de WK-kern van de Nederlander. Als keepers kregen Aisling D’Hooghe en Elena Sotgiu de voorkeur op Elodie Picard. Veldspeelsters Tiphaine Duquesne en Abigail Raye werden aangeduid als reserven.

15 juni