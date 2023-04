LIVE WK SNOOKER. Wat een remonte! Brecel werkt achterstand op Si volledig weg en duikt met 14-14 de pauze in

“EK-finale met de Cats. Of waarom geen olympische medaille?”: Ann Wauters ziet na vijfde Europese clubtitel nog uitdagin­gen voor Emma Meesseman

Ann Wauters (42) is recordhoudster af: voortaan staat Emma Meesseman (29) op de ranking als Belg met de meeste titels in de Euroleague. Nog eentje en de kapitein van de Cats evenaart ook Diana Taurasi, zo’n beetje de GOAT in het vrouwenbasket. “Honderd procent zeker dat ze ook dàt record zal verbeteren,” zegt Wauters. “Want élk team waar Emma in speelt, doet mee voor de prijzen.”