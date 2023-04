LIVE WK SNOOKER. Vader Brecel over eerste sessie: “Luca heeft kansen laten liggen die hij normaal wel benut”

KIJK. Jan Quaeyhae­gens wil kamp tegen George Hardwick, al beukt die poort richting UFC verder open: dit was Cage Warriors 152

Op geweldige wijze verdedigde George Hardwick tijdens het Cage Warriors 152-event met succes zijn titel bij de lichtgewichten. Of de Engelsman straks ook tegen onze landgenoot Jan Quaeyhaegens om de riem vecht, is nog maar de vraag. Voor Hardwick lonkt het UFC (Ultimate Fighting Championship), waar Quaeyhaegens na de kamp via Instagram ook op alludeerde. Daarnaast werden er nog enkele mooie wedstrijden afgewerkt in Manchester. Hieronder een overzicht.