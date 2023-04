LIVE WK SNOOKER. Trekt Brecel de goede lijn van vlak voor de pauze door?

Dimitri Van den Bergh reageert op kritiek over ‘geforceer­de’ glimlach: “Bij deze houding voel ik me het best. Maar als ik verlies, ben ik kwaad hoor”

En of Dimitri van den Bergh ‘happy' is, naar het voorbeeld van zijn walk-on song van Pharrell Williams. Alleen valt die kamerbrede glimlach op het podium niet bij iedereen in de smaak. Kim Huybrechts raadt zijn collega aan om de “geforceerde” glimlach tijdens zijn wedstrijden achterwege te laten. Op de vooravond van de Premier League-avond in Rotterdam verdedigt onze landgenoot zich: “Het is mijn manier om met het hele gebeuren om te gaan.”