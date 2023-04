LIVE WK SNOOKER. Luca Brecel moet achtervolgen in halve finale tegen Si Jiahui: stelt hij straks orde op zaken?

LIVE NBA PLAY-OFFS. Van een verrassing gesproken: Miami wipt de Milwaukee Bucks van Antetokoun­mpo, die geïrri­teerd is na vraag van journalist

Miami Heat en de New York Knicks mogen zich als eerste twee teams uit de Eastern Conference opmaken voor ‘round two’. Beide teams wonnen hun laatste wedstrijd en eindigen met 4-1 in onderlinge duels (tegen respectievelijk Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers). In het Westen pakten Golden State en Memphis de zege. Volg het spektakel in de Amerikaanse basketbalcompetitie in onderstaande liveblog.