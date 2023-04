LIVE WK SNOOKER. Luca Brecel doet niet onder voor zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan

Emma Meesseman schrijft basketbal­ge­schie­de­nis en wint Euroleague voor vijfde keer: “Ik ben opgelucht, er stond veel druk op”

Eindelijk heeft Fenerbahçe z'n allereerste trofee beet in de Euroleague. De Turkse club speelde gisterenavond in de finale van de Final Four Mersin aan flarden: 99-60. Met dank ook aan Emma Meesseman, die de Euroleague zo al voor de vijfde keer won in haar carrière: een record.