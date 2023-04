LIVE WK SNOOKER. Brecel komt er ook in avondsessie voorlopig niet aan te pas tegen foutloze Si

“Mijn leven is goed nu”: hoe nieuwe liefde Laura mee verantwoor­de­lijk is voor memorabel WK van Luca Brecel

Dat Luca Brecel de ene stunt na de andere opvoert op het WK snooker, is deels te danken aan de liefde. Sinds enkele weken heeft hij met Laura Vanoverberghe een nieuwe vriendin. En dat zorgt voor rust in het hoofd. “Mijn leven is goed nu.” Niet toevallig leerden ze elkaar kennen via het snooker.