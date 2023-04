LIVE WK SNOOKER. Avondsessie zo dadelijk van start, kan Brecel tegen O’Sullivan terugkeren van 2-6-achterstand?

Emma Meesseman begint met Fenerbahçe aan Final Four van Euroleague als topfavo­riet: “Ik wil niet weten wat er gebeurt als we niét winnen”

Op haar palmares staan al vier titels in de Euroleague - het hoorden er zes te zijn, ware het niet dat eerst corona (2020) en dan de oorlog (2022) roet in het eten gooiden - maar dit weekend wil Emma Meesseman met haar Turkse club Fenerbahçe geschiedenis schrijven. En dat heeft niets met haar eigen cv te maken. Of toch een beetje.