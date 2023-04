LIVE WK SNOOKER. “Als dit boksmatch was, zou de ref de partij staken”: gefrustreerde Brecel krijgt klappen van geweldige Si (5-11)

BASKET ACTUA. Antwerp Giants of Oostende: wie pakt poleposi­tie? * AntwerpTOP­desk present op eerste grote afspraak: 3x3 World Tour start in Japanse Utsunomiya *

Vanavond wordt in de BNXT League de slotspeeldag afgewerkt in Elite Gold en Elite Silver. In Elite Gold Strijden Antwerp Giants en Oostende voor de polepositie. Giants heeft voldoende aan een zege, Oostende heeft zijn lot niet in eigen handen. * Dit weekend wordt de 3x3 World Tour op gang geschoten. In het Japanse Utsunommiya is AntwerpTOPdesk meteen van de partij. *