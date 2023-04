LIVE WK SNOOKER. 6-8: Brecel steekt ook 14de frame op zak, vanavond hoe dan ook geen winnaar

KIJK. Man krijgt het op straat aan de stok met MMA-legende en dat beklaagt hij zich héél snel (tot hilariteit van Conor McGregor)

Getest en bewezen: met een MMA-vechter zoek je best geen ruzie. Voor een man in het Amerikaanse New Orleans liep dat gisteravond immers verkeerd af. Tijdens een straatgevecht verloor die z’n bewustzijn nadat hij in een wurggreep werd genomen door UFC-legende Nate Diaz.