LIVE WK INDOOR. Zagré stoot door naar halve finales op 60m horden

Meer sport RECONSTRUC­TIE. “Hoe kon jij vechten met één oog? En met al dat bloed?”: waarom kamp tussen Ben Saddik en Verhoeven ‘gevecht van het jaar’ was

Een kleine vier maanden geleden stond kickbokser Jamal Ben Saddik op een zucht van de wereldtitel bij de zwaargewichten. In de tweede ronde van zijn titelgevecht vloerde de Marokkaanse Belg wereldkampioen Rico Verhoeven ei zo na met een rake rechtse. ‘The King of Kickboxing’ wankelde, viel, kwam terug en overwon. Naar het voorbeeld van... Ben Saddik, die zaterdagavond opnieuw in actie komt. Een reconstructie van het bloederige ‘gevecht van het jaar’.

17 maart