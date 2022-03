LIVE WK INDOOR. Hoeveel medailles verovert België in Belgrado? “Vidts kan haar persoonlijk record breken”

KICKBOKSEN Zaterdag vecht Ben Saddik in Hasselt: wie is opponent Rigters? Hoe kan u kijken? Wie stapt nog in de ring? Al uw vragen over GLORY 80 beantwoord

Dit weekend staat er gevechtsport van de bovenste plank op het programma in ons land. Zaterdag vindt in de Trixxo Arena in Hasselt kickboksevent GLORY 80 plaats, met onze landgenoot Jamal Ben Saddik (31) in actie. Hij neemt het op tegen de Nederlander Levi Rigters (26), het nummer vier in de zwaargewichtdivisie. Ook legende Badr Hari (37) stapt in de ring.

