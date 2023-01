LIVE WK HOCKEY. Red Lions strijden in topaffiche tegen Duitsland om groepswinst en ticket voor kwartfinales

BASKETBAL BASKET ACTUA. BNXT League: Oostende start cruciale week * Vanavond Europese ‘belle’ tegen Turkse Bahcesehir *

Oostende start vanavond in Istanbul een cruciale week van het seizoen. In zijn derde en beslissende duel tegen het Turkse Bahcesehir staat een ticket voor de ‘Last 16' van de Champions League op het spel. Een krachttoer die het vorig seizoen presteerde. Kan de landskampioen het deze campagne herhalen? Vrijdag en zondag treft Oostende Charleroi in de halve finale van de Belgische Beker. Ook hier grote belangen en druk dus met een finaleticket als inzet.

9:47