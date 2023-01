LIVE WK HOCKEY. Red Lions krijgen uitgelezen kans via strafbal, maar Boon mikt op Nederlandse doelman

Meer sport KIJK. Atleten vallen en worden vertrap­peld door ongeduldi­ge concurren­ten op 10 kilometer van Valencia: “Er hadden doden kunnen vallen”

De start van een loopwedstrijd in het Spaanse Valencia is afgelopen weekend uitgemond in chaos. Een te groot aantal deelnemers startte tegelijk aan de tocht van tien kilometer, met alle gevolgen van dien. Verschillende atleten vielen en werden vertrappeld door ongeduldige collega’s, die op social media heel wat kritiek krijgen.

