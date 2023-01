LIVE WK HOCKEY. Plaatsen de Red Lions zich ten koste van Nederland voor de finale?

Volleybal Beslissen­de return voor VDK Gent (CEV Cup) en Asterix Avo (CEV Challenge Cup) op weg naar kwartfina­les

Twee Belgische vrouwenteams hebben vanavond reële kansen om door te stoten naar de kwartfinales in de Europese competities. Na de zege van vorige zaterdag in Kalmthout staat het Gentse team op een gedeelde leidersplaats in de Liga. Om de volgende ronde in de CEV Cup te bereiken, moet VDK wel de 3-2 nederlaag uit de heenmatch wegwerken en Saldanha Do Amaral (31 punten in Socuellamos) afstoppen. Asterix Avo vierde in Thessaloniki haar 150ste Europese wedstrijd met een 1-3 overwinning. De recente zege van vorig weekend tegen Oudegem zorgt voor vertrouwen. Voor de jubilerende ploeg uit Beveren volstaat het om vandaag twee sets te winnen tijdens de terugwedstrijd. (WVM)

18 januari