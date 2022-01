LIVE WK DARTS. Wie stoot door naar de halve finales in ‘Ally Pally’?

Kim Huybrechts test positief op corona

Darter Kim Huybrechts heeft positief getest op corona. Dat bevestigde Huybrechts, die maandag in derde ronde sneuvelde tegen Gerwyn Price, in een Instagrampost. “Ik had mij het begin van 2022 anders voorgesteld. Helaas moet ik melden dat ik positief ben bevonden op corona.”

