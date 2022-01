LIVE WK DARTS. Wade en Anderson plaatsen zich voor halve finales in ‘Ally Pally’

WK dartsOp het WK darts naderen we stilaan de eindfase. Vandaag vinden in ‘Ally Pally’ de kwartfinales plaats. Welke darters stoten door naar de halve finales? Volg het in onze liveblog of bekijk de wedstrijden op VTM 2!