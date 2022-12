LIVE WK DARTS. Vier matchen in avondsessie, Gerwyn Price komt voor het eerst in actie

WK dartsEen nieuwe dag op het WK darts. In de namiddagsessie gooide Lewy Williams net geen ninedarter, waarna José de Sousa Simon Whitlock uitschakelde. In de avondsessie is het vooral uitkijken naar Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. Volg alle actie vanuit Londen in onderstaande liveblog of bekijk de wedstrijden op VTM 2.