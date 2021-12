LIVE WK DARTS. Van den Bergh treft Hempel in tweede ronde, wordt Sherrock eerste tegenstander van Huybrechts?

WK darts Peter Wright, opnieuw in flitsende kerstout­fit, wint vlot

Dag drie op het WK darts zit erop, en we kregen een eerste grote verrassing en een stunt van formaat. Krzysztof Ratajski (PDC 12) verloor van Steve Lennon en is uitgeschakeld. Peter Wright, opnieuw in kleurrijke kerstoutfit, won simpel van Meikle, maar het hoogtepunt van de avond was de winst van William Borland tegen Bradley Brooks. Herbeleef dag drie hieronder!

18 december