LIVE WK DARTS. Van den Bergh mist thuisfront, worstelt met materiaal, maar heeft vooral kriebels voor match van straks: “Ik ben ongelofelijk gretig”

Golfer Woods weer op de baan, maar rentree op PGA Tour nog ver weg

Tien maanden na zijn zware verkeersongeval keert Tiger Woods dit weekeinde terug op de golfbaan. "Het was een geweldige dag", zei de Amerikaanse golflegende nadat hij voorafgaand aan het PNC Championship, een toernooi voor vaders en zonen, een oefenronde had gemaakt in gezelschap van zoon Charlie.

18 december