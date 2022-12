LIVE WK DARTS. Topfavoriet Van Gerwen niet zonder moeite voorbij Suljovic

Meer sport 18-jarige Belg Mertens stunt nét niet tegen O’Sullivan, waarna snookerle­gen­de met lof strooit: “Zullen nog veel van hem horen”

Ben Mertens is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde in de English Open snooker. In het Engelse Brentwood moest hij maandag in de openingsronde met 4-3 zijn meerdere erkennen in legende Ronnie O’Sullivan. Luca Brecel zit wel in de tweede ronde.

12 december