LIVE WK DARTS. Titelverdediger Price schiet meteen in actie

Belgische ploeg verovert brons op Mixed Relay op EK veldlopen, Michael Somers individu­eel knap 5de

De Belgische ploeg heeft brons veroverd op de Mixed Relay bij het EK veldlopen in Dublin. België won nooit eerder een medaille in die gemengde discipline. Het goud was voor Groot-Brittannië, zilver voor Frankrijk.

12 december