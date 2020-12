LIVE WK DARTS. Stoot Dimitri Van den Bergh tegen trainingsmaat wel door?

Meer sport “FC Barcelona liet speler achter in Turkije omdat hij onderhan­delt met Real Madrid”, club komt met eigen versie van vreemd verhaal

23 december Vreemde situatie bij de basketbalploeg van FC Barcelona. Na een wedstrijd in Turkije lieten de Spanjaarden hun speler Thomas Heurtel achter in Istanbul. Volgens verschillende media omdat Barça te weten was gekomen dat de 31-jarige Fransman onderhandelt met... rivaal Real Madrid. Maar dat spreekt Barcelona tegen in een communiqué.