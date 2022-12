LIVE WK DARTS. Rock schakelt Rydz eenvoudig uit, vanavond Van Gerwen in actie

Boksen “Jij bent de volgende, Usyk. Ik begraaf je. Spleettand!”: Tyson Fury daagt meteen Oekraïner Usyk uit, al wacht wellicht eerst een elleboog­ope­ra­tie

Zo. Profzege nummer 33 is binnen voor WBC-titelverdediger Tyson Fury. Na tien ronden was zijn landgenoot Derek Chisora (technisch) uitgeteld en kon hij z’n beurs van 35 miljoen euro ophalen. What’s next voor de Gypsy King? Komt er eindelijk de clash met WBA, WBO and IBF-kampioen Oleksandr Usyk? Of gooit de oorlog in Oekraïn en een elleboogblessure bij Fury roet in het eten?

5 december