LIVE WK DARTS. Ratajski volgende tegenstander van Van den Bergh, kan De Decker vanmiddag scalp pakken van ervaren Oostenrijker Suljovic?

WK dartsEen nieuwe dag op het WK darts. In de middagsessie is het meteen uitkijken naar de prestaties van landgenoot Mike De Decker, die in zijn tweederondepartij de ervaren Oostenrijker Mensur Suljovic in de ogen kijkt. Volg alles ook vandaag weer op de voet!