LIVE WK DARTS. Ratajski pakt broodnodige set tegen Bunting

Sport Vlaanderen investeert 55 miljoen extra in bovenloka­le sportinfra­struc­tuur: “We noemen het de sportspurt”

27 december Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zal de komende jaren 55 miljoen euro extra investeren in bovenlokale sportinfrastructuur, zoals sporthallen, zwembaden of sportterreinen. In totaal zal er in de periode 2020-2024 185 miljoen euro geïnvesteerd worden in sportinfrastructuur.