LIVE WK DARTS. Petersen en Zuid-Afrika halen het nipt van Spanje - Dolblije Japanners schakelen Rusland uit

Paralympics Diederick Schelfhout eindigt als achtste in wegrit: “Het was soms meer zwemmen dan koersen”

2 september Diederick Schelfhout (MC3) is er niet in geslaagd een medaille te veroveren in de gemengde wegrit C1-3 op de Paralympische Spelen. De 35-jarige Oost-Vlaming sprintte in de gietende regen op de Fuji Speedway nog voor het brons, maar werd uiteindelijk achtste. Ewoud Vromant (MC2) reed in de achtergrond naar een zestiende stek.