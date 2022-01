LIVE WK DARTS. Ninedarter! Price laat ‘Ally Pally' ontploffen met perfecte leg tegen Smith

WK darts ‘Country Roads’, ‘Happy’ of gewoon keiharde hardstyle­be­ats: geniet, brul en dans mee met deze fantasti­sche walk-ons op het WK darts

Darts en walk-ons. Dat is zoals bubbels op Nieuwjaar: onlosmakelijk met elkaar verbonden. En of we op het WK darts dit jaar al fantastische entrees zagen. Kippenvel bij Oasis, een komiek bij YMCA en hardstylebeats die voor de Nederlander in kwestie gewoon aanvoelen als... Mozart. Voor de kwartfinales straks losbarsten: de beste opkomsten in Ally Pally tot dusver. Wat is uw favoriet?

