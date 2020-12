LIVE WK DARTS. Neemt Kim Huybrechts straks de maat van Engelsman White in tweede ronde?

WK darts Vorig jaar schreef ze dartsge­schie­de­nis, dit keer is Fallon Sherrock er niet bij op het WK: “Ik was niet klaar voor dit krankzinni­ge jaar”

16 december En plots was ze ‘Queen of the Palace’. De eerste vrouw ooit die op het PDC wereldkampioenschap darts een man de aftocht liet blazen. Fallon Sherrock (26), ‘game changer’. Felicitaties van over de hele wereld, de vraag van actrice Sarah Jessica Parker of tennislegende Billie Jean King om eens af te spreken. Eén jaar na haar exploot in het Londense Alexandra Palace is niets nog hetzelfde in het leven van de gewezen kapster.