LIVE WK DARTS. King kruipt door het oog van de naald, ook Rydz staat in de kwartfinale

WK Darts De emotionele exit van ‘Dancing Dimi’ door de ogen van zijn omgeving: “We kunnen hem echt niks verwijten”

Teleurgesteld droop Dimitri Van den Bergh gisteren van het podium. Tranen volgden. De WK-droom moet weer een jaar worden opgeborgen. Overrompeld door een Duitse pletwals. “Wéér door het ijs gezakt”, horen we u denken. Terwijl ‘Dancing Dimi’ in werkelijkheid gewoon een puike wedstrijd speelde. Kenners en geliefden aan het woord, over gisteren maar ook over morgen.

22 december