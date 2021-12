LIVE WK DARTS. Kan De Decker in eerste ronde verrassen tegen Labanauskas?

DartsOp dag vier van het WK darts krijgen we de eerste Belg in actie. Mike De Decker neemt het in de namiddagsessie op tegen Darius Labanauskas. Kan onze landgenoot stunten tegen de Litouwer? Volg alle wedstrijden in onderstaande liveblog, de partijen kan u ook bekijken op VTM2.