LIVE WK DARTS. Huybrechts rekent eenvoudig af met Zhuang en geeft geen leg weg - Tweede vrouw uitgeschakeld

Bekijk hieronder de samenvatting van Huybrechts-Zhuang:

In de tweede ronde neemt Huybrechts het maandag op tegen de Engelsman Ian White (PDC-10), vrij in de eerste ronde. In de onderlinge confrontaties met White leidt Huybrechts met 7-3 en de Belg won ook de jongste vijf duels. Op het WK stonden de twee twee keer eerder tegenover elkaar in de tweede ronde. In 2014 schakelde White Huybrechts met 4-3 uit, een jaar later nam Huybrechts met dezelfde score weerwraak.