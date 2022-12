LIVE WK DARTS. Huybrechts morgen tegen stuntman Sampson, Wright sluit openingsavond af in Ally Pally

OLYMPISCHE SPELEN Hoe Team Belgium z’n olympische atleten naar glorie begeleidt. Deel 3: de dokter: “In Tokio grepen we door blessures naast twee olympische medailles”

In topsport zijn het de details die tellen, die het verschil kunnen maken tussen wel of geen (gouden) medaille. En dus zet het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) meer dan ooit in op de omkadering van z’n atleten. Tijdens de stage in Belek spraken we met de experten die elk hun steentje bijdragen in de successen, zoals hoofdarts Johan Bellemans: “Je moet niet alleen bereid zijn om voor de kampioenen te zorgen, maar ook voor de mindere goden.”

24 november