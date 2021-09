LIVE WK DARTS. Hongkong zorgt bijna voor verrassing tegen Noord-Ierland - Van den Bergh en Huybrechts bijna aan zet

Formule 1 Ferrari's domineren tweede oefenses­sie in Zand­voort

3 september De Ferrari’s hebben in Zandvoort de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Nederland, dertiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1, gedomineerd. De Monegask Charles Leclerc reed het snelste rondje. In 1:10.902 bleef hij zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz 154 duizendsten voor.